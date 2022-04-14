Tokenomika pro RWAX (RWAX)

Zjistěte klíčové informace o RWAX (RWAX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o RWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

Oficiální webové stránky:
https://therwax.com/
Bílá kniha:
https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link

RWAX (RWAX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RWAX (RWAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.29M
$ 1.29M
Celkový objem:
$ 50.00M
$ 50.00M
Objem v oběhu:
$ 16.36M
$ 16.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.95M
$ 3.95M
Historické maximum:
$ 0.565142
$ 0.565142
Historické minimum:
$ 0.02505924
$ 0.02505924
Aktuální cena:
$ 0.078875
$ 0.078875

Tokenomika RWAX (RWAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RWAX (RWAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RWAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RWAX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RWAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRWAX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.