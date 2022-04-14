Tokenomika pro RUNNER (RUNNER)

Zjistěte klíčové informace o RUNNER (RUNNER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o RUNNER (RUNNER)

Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta.

Oficiální webové stránky:
https://runneronbase.io/

RUNNER (RUNNER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RUNNER (RUNNER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 414.69K
$ 414.69K
Celkový objem:
$ 1.00M
$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 414.69K
$ 414.69K
Historické maximum:
$ 1.28
$ 1.28
Historické minimum:
$ 0.062812
$ 0.062812
Aktuální cena:
$ 0.415333
$ 0.415333

Tokenomika RUNNER (RUNNER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RUNNER (RUNNER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RUNNER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RUNNER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RUNNER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRUNNER!

Předpověď ceny RUNNER

Chcete vědět, kam může RUNNER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RUNNER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.