Tokenomika pro Ronnie (RONNIE)

Zjistěte klíčové informace o Ronnie (RONNIE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ronnie (RONNIE)

$Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development.

Oficiální webové stránky:
https://rronsol.xyz/
Bílá kniha:
https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf

Ronnie (RONNIE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ronnie (RONNIE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K
Celkový objem:
$ 899.30M
$ 899.30M$ 899.30M
Objem v oběhu:
$ 899.30M
$ 899.30M$ 899.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K
Historické maximum:
$ 0.01198027
$ 0.01198027$ 0.01198027
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Ronnie (RONNIE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ronnie (RONNIE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RONNIE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RONNIE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RONNIE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRONNIE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.