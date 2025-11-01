BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Robora je 0.02105316 USD. Sledujte aktualizace cen RBR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RBR.

Logo Robora

Robora Cena (RBR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RBR na USD

-10.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Robora (RBR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:03 (UTC+8)

Informace o ceně Robora (RBR) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.48%

-10.13%

-27.55%

-27.55%

Cena Robora (RBR) v reálném čase je $0.02105316. Za posledních 24 hodin se RBR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02074853 do maxima $ 0.02548288, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RBR v historii je $ 0.210107, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01295042.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RBR se za poslední hodinu změnila o +0.48%, za 24 hodin o -10.13% a za posledních 7 dní o -27.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Robora (RBR)

Aktuální tržní kapitalizace Robora je $ 1.43M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RBR je 68.01M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.11M.

Historie cen v USD pro Robora (RBR)

Během dnešního dne byla změna ceny Robora na USD  $ -0.00237307681122622.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Robora na USD  $ -0.0136343064.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Robora na USD  $ +0.0131724190.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Robora na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00237307681122622-10.13%
30 dní$ -0.0136343064-64.76%
60 dní$ +0.0131724190+62.57%
90 dní$ 0--

Co je Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

Předpověď ceny Robora (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Robora (RBR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Robora (RBR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Robora.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Robora!

RBR na místní měny

Tokenomika pro Robora (RBR)

Pochopení tokenomiky Robora (RBR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RBR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Robora (RBR)

Jakou hodnotu má dnes Robora (RBR)?
Aktuální cena RBR v USD je 0.02105316 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RBR v USD?
Aktuální cena RBR v USD je $ 0.02105316. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Robora?
Tržní kapitalizace RBR je $ 1.43M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RBR v oběhu?
Objem RBR v oběhu je 68.01M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RBR?
RBR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.210107 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RBR?
RBR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01295042 USD.
Jaký je objem obchodování RBR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RBR je -- USD.
Dosáhne RBR letos vyšší ceny?
RBR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRBR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Robora (RBR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

