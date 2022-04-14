Tokenomika pro RIG TOKEN (RIG)
Informace o RIG TOKEN (RIG)
RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.
RIG TOKEN (RIG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RIG TOKEN (RIG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika RIG TOKEN (RIG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro RIG TOKEN (RIG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RIG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RIG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RIG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRIG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.