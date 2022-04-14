Tokenomika pro REVV (REVV)

Zjistěte klíčové informace o REVV (REVV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o REVV (REVV)

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon.

REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

Oficiální webové stránky:
https://www.motorverse.com
Bílá kniha:
https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper

REVV (REVV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro REVV (REVV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.02M
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
Celkový objem:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Objem v oběhu:
$ 1.11B
$ 1.11B$ 1.11B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.45M
$ 5.45M
$ 5.45M$ 5.45M
Historické maximum:
$ 0.632317
$ 0.632317$ 0.632317
Historické minimum:
$ 0.00093047
$ 0.00093047$ 0.00093047
Aktuální cena:
$ 0.00180267
$ 0.00180267$ 0.00180267

Tokenomika REVV (REVV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro REVV (REVV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REVV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REVV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REVV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREVV!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.