Tokenomika pro Reverse Unit Bias (RUB)

Tokenomika pro Reverse Unit Bias (RUB)

Zjistěte klíčové informace o Reverse Unit Bias (RUB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Reverse Unit Bias (RUB)

RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.

Oficiální webové stránky:
https://www.rub.meme/

Reverse Unit Bias (RUB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Reverse Unit Bias (RUB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M
Celkový objem:
$ 1.00
$ 1.00$ 1.00
Objem v oběhu:
$ 1.00
$ 1.00$ 1.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M
Historické maximum:
$ 7,758,230
$ 7,758,230$ 7,758,230
Historické minimum:
$ 1,844,979
$ 1,844,979$ 1,844,979
Aktuální cena:
$ 7,628,225
$ 7,628,225$ 7,628,225

Tokenomika Reverse Unit Bias (RUB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Reverse Unit Bias (RUB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RUB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RUB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RUB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRUB!

Předpověď ceny RUB

Chcete vědět, kam může RUB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RUB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.