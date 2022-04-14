Tokenomika pro Resupply (RSUP)

Tokenomika pro Resupply (RSUP)

Zjistěte klíčové informace o Resupply (RSUP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Resupply (RSUP)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets.

The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets.

Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater.

Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers.

The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive.

Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Oficiální webové stránky:
https://resupply.fi/
Bílá kniha:
https://docs.resupply.fi/

Resupply (RSUP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Resupply (RSUP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.81M
Celkový objem:
$ 64.58M
Objem v oběhu:
$ 7.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 82.09M
Historické maximum:
$ 4.59
Historické minimum:
$ 1.11
Aktuální cena:
$ 1.27
Tokenomika Resupply (RSUP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Resupply (RSUP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RSUP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RSUP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RSUP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRSUP!

Předpověď ceny RSUP

Chcete vědět, kam může RSUP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RSUP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.