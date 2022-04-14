Tokenomika pro Resolv wstUSR (WSTUSR)

Zjistěte klíčové informace o Resolv wstUSR (WSTUSR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Resolv wstUSR (WSTUSR)

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar.

The protocol's main features include:

Issuance and redemption of USR against other tokens;

Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions;

Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized.

Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Oficiální webové stránky:
https://resolv.xyz/

Resolv wstUSR (WSTUSR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Resolv wstUSR (WSTUSR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 194.49M
$ 194.49M$ 194.49M
Celkový objem:
$ 176.65M
$ 176.65M$ 176.65M
Objem v oběhu:
$ 176.66M
$ 176.66M$ 176.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 194.49M
$ 194.49M$ 194.49M
Historické maximum:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
Historické minimum:
$ 0.58995
$ 0.58995$ 0.58995
Aktuální cena:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

Tokenomika Resolv wstUSR (WSTUSR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Resolv wstUSR (WSTUSR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WSTUSR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WSTUSR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WSTUSR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWSTUSR!

Předpověď ceny WSTUSR

Chcete vědět, kam může WSTUSR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WSTUSR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.