Tokenomika pro REGENT (REGENT)
Informace o REGENT (REGENT)
Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.
REGENT (REGENT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro REGENT (REGENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika REGENT (REGENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro REGENT (REGENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů REGENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu REGENT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro REGENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREGENT!
Předpověď ceny REGENT
Chcete vědět, kam může REGENT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REGENT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.