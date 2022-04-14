Tokenomika pro Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

Zjistěte klíčové informace o Recursive Sigil Protocol (GLYPH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI.

The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage.

Oficiální webové stránky:
https://glyphsigilprotocol.framer.ai

Recursive Sigil Protocol (GLYPH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Recursive Sigil Protocol (GLYPH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 35.32K
Celkový objem:
$ 999.87M
Objem v oběhu:
$ 999.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.32K
Historické maximum:
$ 0.00005016
Historické minimum:
$ 0.00001639
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Recursive Sigil Protocol (GLYPH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Recursive Sigil Protocol (GLYPH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLYPH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLYPH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLYPH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLYPH!

Předpověď ceny GLYPH

Chcete vědět, kam může GLYPH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLYPH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.