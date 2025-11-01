BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Qubit je 0.0043276 USD. Sledujte aktualizace cen QBIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QBIT.

Více informací o QBIT

Informace o ceně QBIT

Co je to QBIT

Oficiální webové stránky QBIT

Tokenomika pro QBIT

Předpověď cen QBIT

Qubit Cena (QBIT)

Aktuální cena 1 QBIT na USD

$0.00432627
$0.00432627$0.00432627
+1.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Qubit (QBIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:23 (UTC+8)

Informace o ceně Qubit (QBIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00424984
$ 0.00424984$ 0.00424984
Nejnižší za 24 h
$ 0.00440211
$ 0.00440211$ 0.00440211
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00424984
$ 0.00424984$ 0.00424984

$ 0.00440211
$ 0.00440211$ 0.00440211

$ 0.01578659
$ 0.01578659$ 0.01578659

$ 0.00189874
$ 0.00189874$ 0.00189874

-0.29%

+0.52%

-12.64%

-12.64%

Cena Qubit (QBIT) v reálném čase je $0.0043276. Za posledních 24 hodin se QBIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00424984 do maxima $ 0.00440211, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QBIT v historii je $ 0.01578659, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00189874.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QBIT se za poslední hodinu změnila o -0.29%, za 24 hodin o +0.52% a za posledních 7 dní o -12.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Qubit (QBIT)

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

--
----

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Qubit je $ 4.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QBIT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.33M.

Historie cen v USD pro Qubit (QBIT)

Během dnešního dne byla změna ceny Qubit na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Qubit na USD  $ +0.0013953225.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Qubit na USD  $ -0.0021691458.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Qubit na USD  $ -0.002645552711892247.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.52%
30 dní$ +0.0013953225+32.24%
60 dní$ -0.0021691458-50.12%
90 dní$ -0.002645552711892247-37.93%

Co je Qubit (QBIT)

Qubit is a decentralized protocol that provides permissionless access to real quantum computing infrastructure. It allows users to execute circuits on live quantum processing units (QPUs), access native quantum randomness, and experiment with quantum-secure primitives directly on-chain.

Designed to bridge the gap between cutting-edge quantum hardware and the evolving landscape of Web3, Qubit enables developers, researchers, and everyday users to engage with real quantum computing through a streamlined blockchain interface. Its mission is to democratize access to quantum resources and foster a new generation of decentralized applications that integrate quantum capabilities.

The platform operates on-chain, with smart contracts governing access, verification, and usage of quantum compute jobs. Users can submit quantum circuits via the Qubit interface, route them to live QPUs, and retrieve the results, all while maintaining full transparency and verifiability on the blockchain.

Beyond computational access, Qubit offers tools focused on quantum security, including quantum-secure key generation and post-quantum cryptographic primitives. These features are designed to help users and protocols future-proof their infrastructure against the anticipated risks of quantum attacks on classical encryption systems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny Qubit (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Qubit (QBIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Qubit (QBIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Qubit.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Qubit!

QBIT na místní měny

Tokenomika pro Qubit (QBIT)

Pochopení tokenomiky Qubit (QBIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QBIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Qubit (QBIT)

Jakou hodnotu má dnes Qubit (QBIT)?
Aktuální cena QBIT v USD je 0.0043276 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QBIT v USD?
Aktuální cena QBIT v USD je $ 0.0043276. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Qubit?
Tržní kapitalizace QBIT je $ 4.33M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QBIT v oběhu?
Objem QBIT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QBIT?
QBIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01578659 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QBIT?
QBIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00189874 USD.
Jaký je objem obchodování QBIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QBIT je -- USD.
Dosáhne QBIT letos vyšší ceny?
QBIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQBIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Qubit (QBIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

