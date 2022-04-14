Tokenomika pro QSTAR (Q*)

Tokenomika pro QSTAR (Q*)

Zjistěte klíčové informace o QSTAR (Q*), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o QSTAR (Q*)

QStar uniquely combines Artificial General Intelligence (AGI) with meme culture on the Ethereum blockchain, significantly enhancing the utility and engagement of cryptocurrencies. Its robust ecosystem features a wide array of practical applications such as decentralized applications (DApps), advanced bots for user assistance, and tailored services designed to enhance user interaction and satisfaction. By effectively addressing blockchain complexity and integration issues, QStar simplifies the user experience, making it accessible and appealing to a broader audience. The project fosters a dynamic, community-driven environment with secure, multifunctional tools that propel technological advancement and practical utility in everyday cryptocurrency operations, setting a new standard for innovation.

Oficiální webové stránky:
https://q-star.co/
Bílá kniha:
https://docs.q-star.co/

QSTAR (Q*): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro QSTAR (Q*), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 9.60B
$ 9.60B$ 9.60B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Historické maximum:
$ 0.00094186
$ 0.00094186$ 0.00094186
Historické minimum:
$ 0.00005075
$ 0.00005075$ 0.00005075
Aktuální cena:
$ 0.00014329
$ 0.00014329$ 0.00014329

Tokenomika QSTAR (Q*): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro QSTAR (Q*) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů Q*, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu Q*, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro Q* rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQ*!

Předpověď ceny Q*

Chcete vědět, kam může Q* zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen Q* kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

