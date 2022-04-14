Tokenomika pro QLix (QLIX)

Zjistěte klíčové informace o QLix (QLIX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o QLix (QLIX)

QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.

Oficiální webové stránky:
https://www.qlixbot.io/
Bílá kniha:
https://www.qlixbot.io/

QLix (QLIX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro QLix (QLIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 51.39K
$ 51.39K$ 51.39K
Celkový objem:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Objem v oběhu:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 51.39K
$ 51.39K$ 51.39K
Historické maximum:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
Historické minimum:
$ 0.02628833
$ 0.02628833$ 0.02628833
Aktuální cena:
$ 0.051392
$ 0.051392$ 0.051392

Tokenomika QLix (QLIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro QLix (QLIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů QLIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu QLIX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro QLIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQLIX!

Předpověď ceny QLIX

Chcete vědět, kam může QLIX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen QLIX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.