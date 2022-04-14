Tokenomika pro PPKAS (PPKAS)

Zjistěte klíčové informace o PPKAS (PPKAS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PPKAS (PPKAS)

PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!

Oficiální webové stránky:
https://ppkas.space/
Bílá kniha:
https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper

PPKAS (PPKAS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PPKAS (PPKAS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 703.74K
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 752.05M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.36M
Historické maximum:
$ 0.00201751
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00093575
Tokenomika PPKAS (PPKAS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PPKAS (PPKAS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PPKAS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PPKAS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PPKAS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPPKAS!

Předpověď ceny PPKAS

Chcete vědět, kam může PPKAS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PPKAS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.