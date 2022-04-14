Tokenomika pro Possum (PSM)
Informace o Possum (PSM)
Possum Labs is a team dedicated to creating new financial products which promote credible neutrality, transparency and collaboration.
While these products may serve completely different functions, each one will have a positive sum nature (hence the name Possum). Each product will benefit all users at nobody’s expense. Using DeFi’s inherent composability, Possum Labs aims to create new financial products featuring greater capital efficiency and better incentive structures than what the current financial system can offer. Our first product, Portals, is slated to launch in Q4 2023. Each Portal taps an underlying yield source and unlocks future yield for depositors right now, instantly.
Portals lets yield time travel; if you deposit $100 of a token with 20% APY, you can claim that $20 immediately rather than having to wait a year. The more a user claims upfront, the longer they’ll need to wait to withdraw their deposit.
Possum (PSM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Possum (PSM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Possum (PSM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Possum (PSM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PSM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PSM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PSM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPSM!
Předpověď ceny PSM
Chcete vědět, kam může PSM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PSM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.