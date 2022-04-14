Tokenomika pro Popo (POPO)
Informace o Popo (POPO)
Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge.
Popo (POPO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Popo (POPO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Popo (POPO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Popo (POPO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POPO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POPO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POPO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOPO!
Předpověď ceny POPO
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.