Tokenomika pro PopFrog (POPFROG)
Informace o PopFrog (POPFROG)
Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape.
$POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only.
PopFrog (POPFROG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PopFrog (POPFROG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PopFrog (POPFROG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PopFrog (POPFROG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POPFROG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POPFROG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POPFROG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOPFROG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.