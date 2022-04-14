Tokenomika pro PONK (PONK)

Zjistěte klíčové informace o PONK (PONK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PONK (PONK)

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK.

Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty.

Balltze = BONK Pochita = PONK

Oficiální webové stránky:
https://therealponk.com/

PONK (PONK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PONK (PONK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 34.40K
$ 34.40K
$ 34.40K$ 34.40K
Celkový objem:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
Objem v oběhu:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 34.40K
$ 34.40K
$ 34.40K$ 34.40K
Historické maximum:
$ 0.00364585
$ 0.00364585$ 0.00364585
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika PONK (PONK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PONK (PONK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PONK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PONK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PONK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPONK!

Předpověď ceny PONK

Chcete vědět, kam může PONK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PONK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.