Tokenomika pro Polymtrade (PM)
Informace o Polymtrade (PM)
Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere.
Polymtrade (PM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Polymtrade (PM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Polymtrade (PM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Polymtrade (PM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.