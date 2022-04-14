Tokenomika pro PLAYFUN (PLAYFUN)

Zjistěte klíčové informace o PLAYFUN (PLAYFUN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PLAYFUN (PLAYFUN)

🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities

PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike.

In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay.

Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project.

PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning

Oficiální webové stránky:
https://playfun.game/

PLAYFUN (PLAYFUN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PLAYFUN (PLAYFUN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 880.50K
$ 880.50K
Celkový objem:
$ 199.98B
$ 199.98B
Objem v oběhu:
$ 199.98B
$ 199.98B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 880.50K
$ 880.50K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika PLAYFUN (PLAYFUN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PLAYFUN (PLAYFUN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PLAYFUN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PLAYFUN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PLAYFUN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLAYFUN!

Předpověď ceny PLAYFUN

Chcete vědět, kam může PLAYFUN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PLAYFUN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.