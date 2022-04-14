Tokenomika pro PLANZ (Z)

Tokenomika pro PLANZ (Z)

Zjistěte klíčové informace o PLANZ (Z), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PLANZ (Z)

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token.

Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved.

How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows:

50% → Distributed as $Z staking rewards

50% → Stored as treasury and used for future reward distributions

This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem.

In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

Oficiální webové stránky:
https://planz.tech/

PLANZ (Z): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PLANZ (Z), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M
Historické maximum:
$ 0.0421567
$ 0.0421567$ 0.0421567
Historické minimum:
$ 0.01580232
$ 0.01580232$ 0.01580232
Aktuální cena:
$ 0.02702552
$ 0.02702552$ 0.02702552

Tokenomika PLANZ (Z): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PLANZ (Z) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů Z, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu Z, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro Z rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZ!

Předpověď ceny Z

Chcete vědět, kam může Z zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen Z kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.