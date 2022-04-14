Tokenomika pro Pipo (PIPO)

Zjistěte klíčové informace o Pipo (PIPO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pipo (PIPO)

$PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top!

Oficiální webové stránky:
https://pipo.meme/

Pipo (PIPO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pipo (PIPO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.31K
$ 11.31K$ 11.31K
Celkový objem:
$ 998.04M
$ 998.04M$ 998.04M
Objem v oběhu:
$ 998.04M
$ 998.04M$ 998.04M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.31K
$ 11.31K$ 11.31K
Historické maximum:
$ 0.00171106
$ 0.00171106$ 0.00171106
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Pipo (PIPO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pipo (PIPO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PIPO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PIPO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PIPO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPIPO!

Předpověď ceny PIPO

Chcete vědět, kam může PIPO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PIPO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.