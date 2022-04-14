Tokenomika pro Pipo (PIPO)
Informace o Pipo (PIPO)
$PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top!
Pipo (PIPO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pipo (PIPO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pipo (PIPO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pipo (PIPO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PIPO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PIPO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.