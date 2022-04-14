Tokenomika pro PinEye (PINEYE)

Tokenomika pro PinEye (PINEYE)

Zjistěte klíčové informace o PinEye (PINEYE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PinEye (PINEYE)

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential.

PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset.

Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

Oficiální webové stránky:
https://pineye.io
Bílá kniha:
https://whitepaper.pineye.io/whitepaper

PinEye (PINEYE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PinEye (PINEYE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.38K
Celkový objem:
$ 925.00M
Objem v oběhu:
$ 300.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 93.52K
Historické maximum:
$ 0.0231311
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika PinEye (PINEYE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PinEye (PINEYE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PINEYE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PINEYE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PINEYE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPINEYE!

Předpověď ceny PINEYE

Chcete vědět, kam může PINEYE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PINEYE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.