Tokenomika pro Pelican (PELICAN)
Informace o Pelican (PELICAN)
A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat.
Pelican (PELICAN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pelican (PELICAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pelican (PELICAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pelican (PELICAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PELICAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PELICAN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.