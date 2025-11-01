BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Peengu je 0.00004528 USD. Sledujte aktualizace cen PEENGU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEENGU.

Více informací o PEENGU

Informace o ceně PEENGU

Co je to PEENGU

Oficiální webové stránky PEENGU

Tokenomika pro PEENGU

Předpověď cen PEENGU

Peengu Cena (PEENGU)

Aktuální cena 1 PEENGU na USD

+0.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Peengu (PEENGU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:10:31 (UTC+8)

Informace o ceně Peengu (PEENGU) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.04%

+0.61%

+0.16%

+0.16%

Cena Peengu (PEENGU) v reálném čase je $0.00004528. Za posledních 24 hodin se PEENGU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000444 do maxima $ 0.00004539, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PEENGU v historii je $ 0.00014284, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003484.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PEENGU se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o +0.61% a za posledních 7 dní o +0.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Peengu (PEENGU)

Aktuální tržní kapitalizace Peengu je $ 44.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PEENGU je 985.87M, přičemž celková zásoba je 985868910.9955742. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 44.58K.

Historie cen v USD pro Peengu (PEENGU)

Během dnešního dne byla změna ceny Peengu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Peengu na USD  $ +0.0000088083.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Peengu na USD  $ -0.0000243563.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Peengu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.61%
30 dní$ +0.0000088083+19.45%
60 dní$ -0.0000243563-53.79%
90 dní$ 0--

Co je Peengu (PEENGU)

Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Peengu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Peengu (PEENGU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Peengu (PEENGU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Peengu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Peengu!

PEENGU na místní měny

Tokenomika pro Peengu (PEENGU)

Pochopení tokenomiky Peengu (PEENGU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PEENGU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Peengu (PEENGU)

Jakou hodnotu má dnes Peengu (PEENGU)?
Aktuální cena PEENGU v USD je 0.00004528 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PEENGU v USD?
Aktuální cena PEENGU v USD je $ 0.00004528. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Peengu?
Tržní kapitalizace PEENGU je $ 44.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PEENGU v oběhu?
Objem PEENGU v oběhu je 985.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PEENGU?
PEENGU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014284 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PEENGU?
PEENGU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003484 USD.
Jaký je objem obchodování PEENGU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PEENGU je -- USD.
Dosáhne PEENGU letos vyšší ceny?
PEENGU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPEENGU, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Peengu (PEENGU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

