BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Pay 2 Win je 0.00004109 USD. Sledujte aktualizace cen P2W v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend P2W.Dnešní aktuální cena Pay 2 Win je 0.00004109 USD. Sledujte aktualizace cen P2W v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend P2W.

Více informací o P2W

Informace o ceně P2W

Co je to P2W

Oficiální webové stránky P2W

Tokenomika pro P2W

Předpověď cen P2W

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Pay 2 Win

Pay 2 Win Cena (P2W)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 P2W na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pay 2 Win (P2W)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:56:54 (UTC+8)

Informace o ceně Pay 2 Win (P2W) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014918
$ 0.00014918$ 0.00014918

$ 0.00004017
$ 0.00004017$ 0.00004017

--

--

+0.01%

+0.01%

Cena Pay 2 Win (P2W) v reálném čase je $0.00004109. Za posledních 24 hodin se P2W obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena P2W v historii je $ 0.00014918, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004017.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena P2W se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pay 2 Win (P2W)

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

--
----

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Pay 2 Win je $ 36.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu P2W je 900.00M, přičemž celková zásoba je 900000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.98K.

Historie cen v USD pro Pay 2 Win (P2W)

Během dnešního dne byla změna ceny Pay 2 Win na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pay 2 Win na USD  $ -0.0000145166.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pay 2 Win na USD  $ -0.0000129634.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pay 2 Win na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000145166-35.32%
60 dní$ -0.0000129634-31.54%
90 dní$ 0--

Co je Pay 2 Win (P2W)

P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pay 2 Win (P2W)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pay 2 Win (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pay 2 Win (P2W) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pay 2 Win (P2W) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pay 2 Win.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pay 2 Win!

P2W na místní měny

Tokenomika pro Pay 2 Win (P2W)

Pochopení tokenomiky Pay 2 Win (P2W) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu P2W hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pay 2 Win (P2W)

Jakou hodnotu má dnes Pay 2 Win (P2W)?
Aktuální cena P2W v USD je 0.00004109 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena P2W v USD?
Aktuální cena P2W v USD je $ 0.00004109. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pay 2 Win?
Tržní kapitalizace P2W je $ 36.98K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem P2W v oběhu?
Objem P2W v oběhu je 900.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) P2W?
P2W dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00014918 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) P2W?
P2W dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004017 USD.
Jaký je objem obchodování P2W?
Aktuální 24hodinový objem obchodování P2W je -- USD.
Dosáhne P2W letos vyšší ceny?
P2W může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenP2W, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:56:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pay 2 Win (P2W)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,113.12
$110,113.12$110,113.12

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.43
$3,875.43$3,875.43

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02480
$0.02480$0.02480

-22.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.07
$186.07$186.07

-1.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.43
$3,875.43$3,875.43

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,113.12
$110,113.12$110,113.12

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.07
$186.07$186.07

-1.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5079
$2.5079$2.5079

-0.63%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.52
$1,087.52$1,087.52

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09767
$0.09767$0.09767

+95.34%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02237
$0.02237$0.02237

+11.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00415
$0.00415$0.00415

+245.83%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005850
$0.00005850$0.00005850

+178.30%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053421
$0.0053421$0.0053421

+172.27%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000818
$0.0000818$0.0000818

+63.60%