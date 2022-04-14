Tokenomika pro Patchwork Naval (NAVAL)

Zjistěte klíčové informace o Patchwork Naval (NAVAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Patchwork Naval (NAVAL)

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Oficiální webové stránky:
https://www.patchworknaval.com/

Patchwork Naval (NAVAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Patchwork Naval (NAVAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 71.17K
Celkový objem:
$ 980.71M
Objem v oběhu:
$ 980.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 71.17K
Historické maximum:
$ 0.01805902
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Patchwork Naval (NAVAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Patchwork Naval (NAVAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NAVAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NAVAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NAVAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNAVAL!

Předpověď ceny NAVAL

Chcete vědět, kam může NAVAL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NAVAL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.