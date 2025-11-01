BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PARSIQ je 0.00399912 USD. Sledujte aktualizace cen PRQ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PRQ.

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Informace o ceně PARSIQ (PRQ) (USD)

Cena PARSIQ (PRQ) v reálném čase je $0.00399912. Za posledních 24 hodin se PRQ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00388744 do maxima $ 0.00438602, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PRQ v historii je $ 2.62, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0018575.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PRQ se za poslední hodinu změnila o +0.53%, za 24 hodin o +2.57% a za posledních 7 dní o -24.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PARSIQ (PRQ)

Aktuální tržní kapitalizace PARSIQ je $ 1.17M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PRQ je 292.76M, přičemž celková zásoba je 310256872.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.24M.

Historie cen v USD pro PARSIQ (PRQ)

Během dnešního dne byla změna ceny PARSIQ na USD  $ +0.00010005.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PARSIQ na USD  $ -0.0021972832.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PARSIQ na USD  $ -0.0028988385.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PARSIQ na USD  $ -0.02972424271404662.

Co je PARSIQ (PRQ)

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PARSIQ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PARSIQ (PRQ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PARSIQ (PRQ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PARSIQ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PARSIQ!

PRQ na místní měny

Tokenomika pro PARSIQ (PRQ)

Pochopení tokenomiky PARSIQ (PRQ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PRQ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PARSIQ (PRQ)

Jakou hodnotu má dnes PARSIQ (PRQ)?
Aktuální cena PRQ v USD je 0.00399912 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PRQ v USD?
Aktuální cena PRQ v USD je $ 0.00399912. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PARSIQ?
Tržní kapitalizace PRQ je $ 1.17M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PRQ v oběhu?
Objem PRQ v oběhu je 292.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PRQ?
PRQ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.62 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PRQ?
PRQ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0018575 USD.
Jaký je objem obchodování PRQ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PRQ je -- USD.
Dosáhne PRQ letos vyšší ceny?
PRQ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPRQ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:37 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

