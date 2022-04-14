Tokenomika pro Papichulo (CHULO)

Tokenomika pro Papichulo (CHULO)

Zjistěte klíčové informace o Papichulo (CHULO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Papichulo (CHULO)

Papichulo is a meme coin on the Solana blockchain, designed to bring fun and excitement to the crypto space. It's a community-driven project built around good vibes, enriching each other's lives, and creating connections with new people. The core of the movement is spreading "chulo vibes" while fostering a strong sense of unity and collaboration. Papichulo opens doors to online communities, connecting like-minded individuals and promoting a positive image for Web3. Its goal is to create a welcoming environment where people can come together & share their experiences.

Oficiální webové stránky:
https://papichulomeme.com/

Papichulo (CHULO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Papichulo (CHULO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 168.24K
$ 168.24K$ 168.24K
Celkový objem:
$ 828.13M
$ 828.13M$ 828.13M
Objem v oběhu:
$ 815.07M
$ 815.07M$ 815.07M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 170.93K
$ 170.93K$ 170.93K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00020641
$ 0.00020641$ 0.00020641

Tokenomika Papichulo (CHULO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Papichulo (CHULO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHULO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHULO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHULO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHULO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.