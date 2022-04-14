Tokenomika pro Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Tokenomika pro Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Zjistěte klíčové informace o Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

Oficiální webové stránky:
https://app.paimon.finance/spcx

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Paimon SpaceX SPV Token (SPCX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
Celkový objem:
$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K
Objem v oběhu:
$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
Historické maximum:
$ 225.44
$ 225.44$ 225.44
Historické minimum:
$ 219.27
$ 219.27$ 219.27
Aktuální cena:
$ 222.22
$ 222.22$ 222.22

Tokenomika Paimon SpaceX SPV Token (SPCX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPCX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPCX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPCX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPCX!

Předpověď ceny SPCX

Chcete vědět, kam může SPCX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPCX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.