BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ozapay je 0.03054309 USD. Sledujte aktualizace cen OZA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OZA.Dnešní aktuální cena Ozapay je 0.03054309 USD. Sledujte aktualizace cen OZA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OZA.

Více informací o OZA

Informace o ceně OZA

Co je to OZA

Bílá kniha pro OZA

Oficiální webové stránky OZA

Tokenomika pro OZA

Předpověď cen OZA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ozapay

Ozapay Cena (OZA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OZA na USD

$0.03105851
$0.03105851$0.03105851
+1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ozapay (OZA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:00 (UTC+8)

Informace o ceně Ozapay (OZA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02999313
$ 0.02999313$ 0.02999313
Nejnižší za 24 h
$ 0.03157588
$ 0.03157588$ 0.03157588
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02999313
$ 0.02999313$ 0.02999313

$ 0.03157588
$ 0.03157588$ 0.03157588

$ 0.04616339
$ 0.04616339$ 0.04616339

$ 0.0155504
$ 0.0155504$ 0.0155504

-0.68%

-0.11%

-5.73%

-5.73%

Cena Ozapay (OZA) v reálném čase je $0.03054309. Za posledních 24 hodin se OZA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02999313 do maxima $ 0.03157588, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OZA v historii je $ 0.04616339, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0155504.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OZA se za poslední hodinu změnila o -0.68%, za 24 hodin o -0.11% a za posledních 7 dní o -5.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ozapay (OZA)

$ 23.57M
$ 23.57M$ 23.57M

--
----

$ 30.94M
$ 30.94M$ 30.94M

759.59M
759.59M 759.59M

996,889,063.81
996,889,063.81 996,889,063.81

Aktuální tržní kapitalizace Ozapay je $ 23.57M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OZA je 759.59M, přičemž celková zásoba je 996889063.81. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.94M.

Historie cen v USD pro Ozapay (OZA)

Během dnešního dne byla změna ceny Ozapay na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ozapay na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ozapay na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ozapay na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.11%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Ozapay (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ozapay (OZA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ozapay (OZA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ozapay.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ozapay!

OZA na místní měny

Tokenomika pro Ozapay (OZA)

Pochopení tokenomiky Ozapay (OZA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OZA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ozapay (OZA)

Jakou hodnotu má dnes Ozapay (OZA)?
Aktuální cena OZA v USD je 0.03054309 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OZA v USD?
Aktuální cena OZA v USD je $ 0.03054309. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ozapay?
Tržní kapitalizace OZA je $ 23.57M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OZA v oběhu?
Objem OZA v oběhu je 759.59M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OZA?
OZA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04616339 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OZA?
OZA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0155504 USD.
Jaký je objem obchodování OZA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OZA je -- USD.
Dosáhne OZA letos vyšší ceny?
OZA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOZA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ozapay (OZA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.97
$110,216.97$110,216.97

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.65
$3,877.65$3,877.65

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02361
$0.02361$0.02361

-26.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.65
$3,877.65$3,877.65

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.97
$110,216.97$110,216.97

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5098
$2.5098$2.5098

-0.56%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.12
$1,086.12$1,086.12

+0.16%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07890
$0.07890$0.07890

+57.80%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.57860
$0.57860$0.57860

+2,793.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.57860
$0.57860$0.57860

+2,793.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00300
$0.00300$0.00300

+150.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036739
$0.0036739$0.0036739

+87.25%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000799
$0.0000799$0.0000799

+59.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.273
$20.273$20.273

+57.59%