Tokenomika pro Outerscope (OUTER)
Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today.
Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before.
Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age.
Outerscope (OUTER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Outerscope (OUTER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Outerscope (OUTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Outerscope (OUTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů OUTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu OUTER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro OUTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOUTER!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.