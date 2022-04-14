Tokenomika pro Origin Sonic (OS)

Zjistěte klíčové informace o Origin Sonic (OS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Origin Sonic (OS)

Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.

Oficiální webové stránky:
https://originprotocol.com/
Bílá kniha:
https://docs.originprotocol.com/

Origin Sonic (OS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Origin Sonic (OS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.01M
Celkový objem:
$ 33.75M
Objem v oběhu:
$ 33.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.01M
Historické maximum:
$ 0.989146
Historické minimum:
$ 0.249121
Aktuální cena:
$ 0.32628
Tokenomika Origin Sonic (OS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Origin Sonic (OS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOS!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.