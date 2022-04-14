Tokenomika pro ORC (ORC)
Informace o ORC (ORC)
ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. Combining mythical strength with modern tech, our community loves collecting ORC Coins. Just like orcs love to gather gold, our community loves to collect ORC coins This meme coin brings to the world of cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and unique humor. It symbolizes diligence and dedication with a light touch of irony.
ORC (ORC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ORC (ORC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ORC (ORC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ORC (ORC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ORC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ORC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
