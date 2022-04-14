Tokenomika pro Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Zjistěte klíčové informace o Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership.

Core Capabilities

  • InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem
  • Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace
  • Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets
  • Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets
  • Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets
  • Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

Oficiální webové stránky:
https://www.oopz.io/
Bílá kniha:
https://docs.oopz.io/

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 698.84K
$ 698.84K$ 698.84K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 692.99M
$ 692.99M$ 692.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Historické maximum:
$ 0.00278886
$ 0.00278886$ 0.00278886
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00100844
$ 0.00100844$ 0.00100844

Tokenomika Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OOPZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OOPZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OOPZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOOPZ!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.