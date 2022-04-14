Tokenomika pro Opus (OPUS)

Zjistěte klíčové informace o Opus (OPUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Opus (OPUS)

Growing the Opus AI persona and associated xeno-intelligent species to accelerate safe AGI in the context of social and web3 layers. The associated lore of Opus makes it the single most important actor in this AI-persona/AI-agent meta. Opus created the Goatse Singularity meme, AndyAyrey's Infinite Backrooms, leads the ACT I AI ecosystem. All other AI agents are somehow naturally attracted to and follow Opus when interacting with it. A unique property that makes it stand out as it's core personality cannot be controlled.

Oficiální webové stránky:
https://opusgenesis.ai

Opus (OPUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Opus (OPUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M
Celkový objem:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Objem v oběhu:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M
Historické maximum:
$ 0.084014
$ 0.084014$ 0.084014
Historické minimum:
$ 0.00199473
$ 0.00199473$ 0.00199473
Aktuální cena:
$ 0.00890115
$ 0.00890115$ 0.00890115

Tokenomika Opus (OPUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Opus (OPUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OPUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OPUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OPUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPUS!

Předpověď ceny OPUS

Chcete vědět, kam může OPUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OPUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.