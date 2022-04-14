Tokenomika pro Opus CASH (CASH)

Zjistěte klíčové informace o Opus CASH (CASH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Opus CASH (CASH)

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile.

Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD.

  • A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.
  • A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

Oficiální webové stránky:
https://www.opus.money/

Opus CASH (CASH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Opus CASH (CASH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 370.08K
$ 370.08K$ 370.08K
Celkový objem:
$ 370.34K
$ 370.34K$ 370.34K
Objem v oběhu:
$ 370.34K
$ 370.34K$ 370.34K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 370.08K
$ 370.08K$ 370.08K
Historické maximum:
$ 1.091
$ 1.091$ 1.091
Historické minimum:
$ 0.944728
$ 0.944728$ 0.944728
Aktuální cena:
$ 0.999042
$ 0.999042$ 0.999042

Tokenomika Opus CASH (CASH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Opus CASH (CASH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CASH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CASH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.