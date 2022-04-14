Tokenomika pro Optimus AI (OPTI)

Tokenomika pro Optimus AI (OPTI)

Zjistěte klíčové informace o Optimus AI (OPTI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Optimus AI (OPTI)

Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.

Oficiální webové stránky:
https://www.optimustoken.io/
Bílá kniha:
https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf

Optimus AI (OPTI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Optimus AI (OPTI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Historické maximum:
$ 0.617148
$ 0.617148$ 0.617148
Historické minimum:
$ 0.01126845
$ 0.01126845$ 0.01126845
Aktuální cena:
$ 0.02951035
$ 0.02951035$ 0.02951035

Tokenomika Optimus AI (OPTI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Optimus AI (OPTI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OPTI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OPTI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OPTI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPTI!

Předpověď ceny OPTI

Chcete vědět, kam může OPTI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OPTI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.