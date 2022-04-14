Tokenomika pro OpSec (OPSEC)
Informace o OpSec (OPSEC)
OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations
The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet.
As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.
OpSec (OPSEC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OpSec (OPSEC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika OpSec (OPSEC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro OpSec (OPSEC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů OPSEC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu OPSEC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro OPSEC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPSEC!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.