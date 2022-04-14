Tokenomika pro OpSec (OPSEC)

Zjistěte klíčové informace o OpSec (OPSEC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o OpSec (OPSEC)

OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations

The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet.

As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.

Oficiální webové stránky:
https://www.opsec.computer/
Bílá kniha:
https://docs.opsec.computer/category/getting-started

OpSec (OPSEC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OpSec (OPSEC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 480.30K
$ 480.30K$ 480.30K
Celkový objem:
$ 98.90M
$ 98.90M$ 98.90M
Objem v oběhu:
$ 98.90M
$ 98.90M$ 98.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 480.30K
$ 480.30K$ 480.30K
Historické maximum:
$ 3.11
$ 3.11$ 3.11
Historické minimum:
$ 0.00237247
$ 0.00237247$ 0.00237247
Aktuální cena:
$ 0.00485602
$ 0.00485602$ 0.00485602

Tokenomika OpSec (OPSEC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OpSec (OPSEC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OPSEC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OPSEC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OPSEC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPSEC!

Předpověď ceny OPSEC

Chcete vědět, kam může OPSEC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OPSEC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.