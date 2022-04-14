Tokenomika pro okbet (OK)

Zjistěte klíčové informace o okbet (OK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o okbet (OK)

ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet.

Oficiální webové stránky:
https://tryokbet.com/
Bílá kniha:
https://docs.tryokbet.com/introduction

okbet (OK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro okbet (OK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 133.22K
Celkový objem:
$ 999.92M
Objem v oběhu:
$ 999.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 133.22K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00013323
Tokenomika okbet (OK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro okbet (OK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOK!

Předpověď ceny OK

Chcete vědět, kam může OK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

