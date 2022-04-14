Tokenomika pro Nyx by Virtuals (NYX)

Tokenomika pro Nyx by Virtuals (NYX)

Zjistěte klíčové informace o Nyx by Virtuals (NYX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Nyx by Virtuals (NYX)

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

Oficiální webové stránky:
https://www.heynyx.xyz/

Nyx by Virtuals (NYX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nyx by Virtuals (NYX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.55K
$ 26.55K$ 26.55K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.55K
$ 26.55K$ 26.55K
Historické maximum:
$ 0.0144835
$ 0.0144835$ 0.0144835
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Nyx by Virtuals (NYX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nyx by Virtuals (NYX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NYX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NYX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NYX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNYX!

Předpověď ceny NYX

Chcete vědět, kam může NYX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NYX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.