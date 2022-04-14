Tokenomika pro NIOB (NIOB)
Informace o NIOB (NIOB)
Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity.
The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway.
NIOB (NIOB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NIOB (NIOB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NIOB (NIOB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NIOB (NIOB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NIOB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NIOB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NIOB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNIOB!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.