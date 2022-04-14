Tokenomika pro NFTrade (NFTD)
Informace o NFTrade (NFTD)
NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market.
NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.
NFTrade (NFTD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NFTrade (NFTD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NFTrade (NFTD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NFTrade (NFTD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NFTD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NFTD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NFTD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNFTD!
Předpověď ceny NFTD
Chcete vědět, kam může NFTD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NFTD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.