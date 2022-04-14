Tokenomika pro Nexus (NXS)
Informace o Nexus (NXS)
"Nexus is a community-driven project with the common vision of a world inspired by innovative and responsible values, expansive technology, and the fundamental quality of connection being ubiquitous, free, and available to everyone. Nexus has been mined into existence since September 23rd , 2014 with no ICO or premine.The platform is designed and intended to simplify lives, empower communities, and streamline business. The release of the Tritium Protocol in late 2019 ushered in the era of the TAO Framework being the first of the three major architectural upgrades (Tritium, Amine, & Obsidian). Nexus is a seven-layered software stack that powers a register-based process virtual machine, serving as a powerful DApp and contract platform creating value across many industries. Development is accessible via an array of industry-specific JSON-based APIs including but not limited to: encrypted communication, digital identifiers, supply chain, asset management, cryptography, & tokenization. Nexus uses post-quantum signature schemes (FALCON), and automated key management functions through a technology called 'Signature Chains'. This technology eliminates key management issues (wallet.dat's) by allowing users to access their accounts with the familiarity of a username, password and PIN. Additional technology being developed by Nexus includes a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for governance, Safenet, a hack resistant Operating System, a decentralized satellite & mesh network all connected through a multi-dimensional chaining structure that employs sharding, low latency transaction finality, and truly decentralized multi-layer consensus. "
Nexus (NXS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nexus (NXS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Nexus (NXS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nexus (NXS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NXS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NXS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NXS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNXS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.