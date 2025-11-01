BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nexora je 0.226646 USD. Sledujte aktualizace cen NEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEX.Dnešní aktuální cena Nexora je 0.226646 USD. Sledujte aktualizace cen NEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEX.

Nexora Cena (NEX)

Aktuální cena 1 NEX na USD

$0.226646
-4.50%1D
USD
Graf aktuální ceny Nexora (NEX)
Informace o ceně Nexora (NEX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.224554
Nejnižší za 24 h
$ 0.237634
Nejvyšší za 24 h

$ 0.224554
$ 0.237634
$ 0.405217
$ 0.224554
+0.40%

-4.55%

-6.91%

-6.91%

Cena Nexora (NEX) v reálném čase je $0.226646. Za posledních 24 hodin se NEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.224554 do maxima $ 0.237634, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NEX v historii je $ 0.405217, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.224554.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NEX se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o -4.55% a za posledních 7 dní o -6.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nexora (NEX)

$ 12.68M
--
$ 22.65M
56.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Nexora je $ 12.68M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NEX je 56.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.65M.

Historie cen v USD pro Nexora (NEX)

Během dnešního dne byla změna ceny Nexora na USD  $ -0.0108114405577035.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nexora na USD  $ -0.0783298095.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nexora na USD  $ -0.0820762678.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nexora na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0108114405577035-4.55%
30 dní$ -0.0783298095-34.56%
60 dní$ -0.0820762678-36.21%
90 dní$ 0--

Co je Nexora (NEX)

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nexora (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nexora (NEX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nexora (NEX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nexora.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nexora!

Tokenomika pro Nexora (NEX)

Pochopení tokenomiky Nexora (NEX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NEX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nexora (NEX)

Jakou hodnotu má dnes Nexora (NEX)?
Aktuální cena NEX v USD je 0.226646 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NEX v USD?
Aktuální cena NEX v USD je $ 0.226646. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nexora?
Tržní kapitalizace NEX je $ 12.68M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NEX v oběhu?
Objem NEX v oběhu je 56.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NEX?
NEX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.405217 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NEX?
NEX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.224554 USD.
Jaký je objem obchodování NEX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NEX je -- USD.
Dosáhne NEX letos vyšší ceny?
NEX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNEX, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

