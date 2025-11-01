BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena NeverPay je 0.00001107 USD. Sledujte aktualizace cen NPAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NPAY.

Logo NeverPay

NeverPay Cena (NPAY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NPAY na USD

--
----
-3.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny NeverPay (NPAY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:41 (UTC+8)

Informace o ceně NeverPay (NPAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001099
$ 0.00001099
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001167
$ 0.00001167
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001099
$ 0.00001099

$ 0.00001167
$ 0.00001167

$ 0.00016098
$ 0.00016098

$ 0.0000105
$ 0.0000105

+0.09%

-3.59%

-26.79%

-26.79%

Cena NeverPay (NPAY) v reálném čase je $0.00001107. Za posledních 24 hodin se NPAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001099 do maxima $ 0.00001167, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NPAY v historii je $ 0.00016098, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000105.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NPAY se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o -3.59% a za posledních 7 dní o -26.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NeverPay (NPAY)

$ 11.06K
$ 11.06K

--
--

$ 11.06K
$ 11.06K

999.00M
999.00M

998,998,620.027732
998,998,620.027732

Aktuální tržní kapitalizace NeverPay je $ 11.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NPAY je 999.00M, přičemž celková zásoba je 998998620.027732. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.06K.

Historie cen v USD pro NeverPay (NPAY)

Během dnešního dne byla změna ceny NeverPay na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NeverPay na USD  $ -0.0000042420.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NeverPay na USD  $ -0.0000057735.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NeverPay na USD  $ -0.00012654066446001805.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.59%
30 dní$ -0.0000042420-38.31%
60 dní$ -0.0000057735-52.15%
90 dní$ -0.00012654066446001805-91.95%

Co je NeverPay (NPAY)

NEVERPAY is a payment platform that lets users “Buy Now, Pay Never” by spending only the yield generated from their staked crypto assets. With NEVERPAY, you no longer need to sell your tokens to shop or pay merchants. Instead, stake your assets, earn interest, and spend the returns directly. It offers instant stablecoin payments, zero transaction fees, and smooth merchant experiences. Designed for the modern crypto user, NEVERPAY unites the worlds of DeFi yield generation and real-time consumer spending, letting you enjoy life without sacrificing your investments. This model creates a financial lifestyle where you grow your portfolio while accessing the products and services you want.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NeverPay (NPAY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NeverPay (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NeverPay (NPAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NeverPay (NPAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NeverPay.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NeverPay!

NPAY na místní měny

Tokenomika pro NeverPay (NPAY)

Pochopení tokenomiky NeverPay (NPAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NPAY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NeverPay (NPAY)

Jakou hodnotu má dnes NeverPay (NPAY)?
Aktuální cena NPAY v USD je 0.00001107 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NPAY v USD?
Aktuální cena NPAY v USD je $ 0.00001107. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NeverPay?
Tržní kapitalizace NPAY je $ 11.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NPAY v oběhu?
Objem NPAY v oběhu je 999.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NPAY?
NPAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00016098 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NPAY?
NPAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000105 USD.
Jaký je objem obchodování NPAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NPAY je -- USD.
Dosáhne NPAY letos vyšší ceny?
NPAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNPAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NeverPay (NPAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,170.22

$3,879.67

$0.02432

$186.52

$1.0003

$3,879.67

$110,170.22

$186.52

$2.5044

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09592

$0.01982

$0.00769

$0.0053033

$0.0000824

$0.000319

$0.0039

