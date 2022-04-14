Tokenomika pro NeiroWifHat (NEIROH)
Informace o NeiroWifHat (NEIROH)
NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space.
NeiroWifHat (NEIROH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NeiroWifHat (NEIROH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NeiroWifHat (NEIROH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NeiroWifHat (NEIROH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NEIROH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NEIROH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny NEIROH
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.