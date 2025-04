Co je NazareAI (NAZAREAI)

NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.

Zdroj NazareAI (NAZAREAI) Oficiální webová stránka