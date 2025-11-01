BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Unibase je 0.072 USD. Sledujte aktualizace cen UB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UB.Dnešní aktuální cena Unibase je 0.072 USD. Sledujte aktualizace cen UB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UB.

Kurz Unibase(UB)

Aktuální cena 1 UB na USD

$0.07194
$0.07194$0.07194
-10.55%1D
USD
Graf aktuální ceny Unibase (UB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:13:35 (UTC+8)

Informace o ceně Unibase (UB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.06885
$ 0.06885$ 0.06885
Nejnižší za 24 h
$ 0.08802
$ 0.08802$ 0.08802
Nejvyšší za 24 h

$ 0.06885
$ 0.06885$ 0.06885

$ 0.08802
$ 0.08802$ 0.08802

--
----

--
----

+0.40%

-10.54%

+42.51%

+42.51%

Cena Unibase (UB) v reálném čase je $ 0.072. Za posledních 24 hodin se UB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.06885 do maxima $ 0.08802, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UB v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UB se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o -10.54% a za posledních 7 dní o +42.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unibase (UB)

--
----

$ 389.47K
$ 389.47K$ 389.47K

$ 720.00M
$ 720.00M$ 720.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Unibase je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 389.47K. Objem v oběhu UB je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 720.00M.

Historie cen v USD pro Unibase (UB)

Sledujte změny cen Unibase pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0084848-10.54%
30 dní$ +0.04685+186.28%
60 dní$ +0.067+1,340.00%
90 dní$ +0.067+1,340.00%
Změna ceny Unibase dnes

Dnes zaznamenal UB změnu o $ -0.0084848 (-10.54%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Unibase za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.04685 (+186.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Unibase za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u UB ke změně o $ +0.067 (+1,340.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Unibase za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.067 (+1,340.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Unibase (UB)?

Podívejte se na stránku Historie cen Unibase.

Co je Unibase (UB)

Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.

Unibase je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Unibase investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu UBa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Unibase na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Unibase a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Unibase (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unibase (UB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unibase (UB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unibase.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unibase!

Tokenomika pro Unibase (UB)

Pochopení tokenomiky Unibase (UB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UB hned teď!

Jak nakupovat Unibase (UB)

Snažíte se zjistit, jak koupit Unibase? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Unibase podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

UB na místní měny

1 Unibase(UB) na VND
1,894.68
1 Unibase(UB) na AUD
A$0.10944
1 Unibase(UB) na GBP
0.05472
1 Unibase(UB) na EUR
0.06192
1 Unibase(UB) na USD
$0.072
1 Unibase(UB) na MYR
RM0.30168
1 Unibase(UB) na TRY
3.02616
1 Unibase(UB) na JPY
¥11.016
1 Unibase(UB) na ARS
ARS$103.59648
1 Unibase(UB) na RUB
5.78808
1 Unibase(UB) na INR
6.39648
1 Unibase(UB) na IDR
Rp1,199.99952
1 Unibase(UB) na PHP
4.22568
1 Unibase(UB) na EGP
￡E.3.3876
1 Unibase(UB) na BRL
R$0.38664
1 Unibase(UB) na CAD
C$0.1008
1 Unibase(UB) na BDT
8.80704
1 Unibase(UB) na NGN
104.19624
1 Unibase(UB) na COP
$276.9228
1 Unibase(UB) na ZAR
R.1.2492
1 Unibase(UB) na UAH
3.0204
1 Unibase(UB) na TZS
T.Sh.177.3396
1 Unibase(UB) na VES
Bs15.912
1 Unibase(UB) na CLP
$67.824
1 Unibase(UB) na PKR
Rs20.22408
1 Unibase(UB) na KZT
38.15568
1 Unibase(UB) na THB
฿2.31984
1 Unibase(UB) na TWD
NT$2.21688
1 Unibase(UB) na AED
د.إ0.26424
1 Unibase(UB) na CHF
Fr0.0576
1 Unibase(UB) na HKD
HK$0.55944
1 Unibase(UB) na AMD
֏27.5544
1 Unibase(UB) na MAD
.د.م0.666
1 Unibase(UB) na MXN
$1.33632
1 Unibase(UB) na SAR
ريال0.27
1 Unibase(UB) na ETB
Br11.10384
1 Unibase(UB) na KES
KSh9.30168
1 Unibase(UB) na JOD
د.أ0.051048
1 Unibase(UB) na PLN
0.26496
1 Unibase(UB) na RON
лв0.31752
1 Unibase(UB) na SEK
kr0.68256
1 Unibase(UB) na BGN
лв0.12168
1 Unibase(UB) na HUF
Ft24.22584
1 Unibase(UB) na CZK
1.51848
1 Unibase(UB) na KWD
د.ك0.022032
1 Unibase(UB) na ILS
0.234
1 Unibase(UB) na BOB
Bs0.49752
1 Unibase(UB) na AZN
0.1224
1 Unibase(UB) na TJS
SM0.66312
1 Unibase(UB) na GEL
0.19512
1 Unibase(UB) na AOA
Kz65.99448
1 Unibase(UB) na BHD
.د.ب0.027072
1 Unibase(UB) na BMD
$0.072
1 Unibase(UB) na DKK
kr0.46584
1 Unibase(UB) na HNL
L1.89504
1 Unibase(UB) na MUR
3.29328
1 Unibase(UB) na NAD
$1.24416
1 Unibase(UB) na NOK
kr0.72864
1 Unibase(UB) na NZD
$0.12528
1 Unibase(UB) na PAB
B/.0.072
1 Unibase(UB) na PGK
K0.30312
1 Unibase(UB) na QAR
ر.ق0.26208
1 Unibase(UB) na RSD
дин.7.31376
1 Unibase(UB) na UZS
soʻm867.46968
1 Unibase(UB) na ALL
L6.03432
1 Unibase(UB) na ANG
ƒ0.12888
1 Unibase(UB) na AWG
ƒ0.12888
1 Unibase(UB) na BBD
$0.144
1 Unibase(UB) na BAM
KM0.12096
1 Unibase(UB) na BIF
Fr212.976
1 Unibase(UB) na BND
$0.0936
1 Unibase(UB) na BSD
$0.072
1 Unibase(UB) na JMD
$11.56752
1 Unibase(UB) na KHR
289.15632
1 Unibase(UB) na KMF
Fr30.672
1 Unibase(UB) na LAK
1,565.21736
1 Unibase(UB) na LKR
රු21.94416
1 Unibase(UB) na MDL
L1.2168
1 Unibase(UB) na MGA
Ar324.324
1 Unibase(UB) na MOP
P0.57672
1 Unibase(UB) na MVR
1.1016
1 Unibase(UB) na MWK
MK124.99992
1 Unibase(UB) na MZN
MT4.6008
1 Unibase(UB) na NPR
रु10.22256
1 Unibase(UB) na PYG
510.624
1 Unibase(UB) na RWF
Fr104.616
1 Unibase(UB) na SBD
$0.59256
1 Unibase(UB) na SCR
0.98352
1 Unibase(UB) na SRD
$2.772
1 Unibase(UB) na SVC
$0.63
1 Unibase(UB) na SZL
L1.2492
1 Unibase(UB) na TMT
m0.252
1 Unibase(UB) na TND
د.ت0.211464
1 Unibase(UB) na TTD
$0.48744
1 Unibase(UB) na UGX
Sh250.848
1 Unibase(UB) na XAF
Fr40.68
1 Unibase(UB) na XCD
$0.1944
1 Unibase(UB) na XOF
Fr40.68
1 Unibase(UB) na XPF
Fr7.344
1 Unibase(UB) na BWP
P0.96768
1 Unibase(UB) na BZD
$0.14472
1 Unibase(UB) na CVE
$6.87528
1 Unibase(UB) na DJF
Fr12.744
1 Unibase(UB) na DOP
$4.61448
1 Unibase(UB) na DZD
د.ج9.35856
1 Unibase(UB) na FJD
$0.16272
1 Unibase(UB) na GNF
Fr626.04
1 Unibase(UB) na GTQ
Q0.55224
1 Unibase(UB) na GYD
$15.07824
1 Unibase(UB) na ISK
kr9

Zdroj Unibase

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Unibase, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Unibase
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unibase

Jakou hodnotu má dnes Unibase (UB)?
Aktuální cena UB v USD je 0.072 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UB v USD?
Aktuální cena UB v USD je $ 0.072. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unibase?
Tržní kapitalizace UB je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UB v oběhu?
Objem UB v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UB?
UB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UB?
UB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování UB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UB je $ 389.47K USD.
Dosáhne UB letos vyšší ceny?
UB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUB, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

